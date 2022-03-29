«اتحاد الغرف العربية»: الشباب هم صناع المستقبل

شدد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي خلال كلمة ألقاها في افتتاح النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي يُعقد ضمن فعاليات «إكسبو دبي 2020»، على أن الشباب هم صناع المستقبل، وانطلاقا من ذلك لا بُد من توفير كل السبل لدعم الشباب العربي وحثهم على الإبداع والابتكار، إذ تنصب الجهود اليوم من أجل دعم رواد الأعمال الذين يشكلون العنصر المؤثر في تحقيق التنمية المستدامة.

حنفي: رواد الأعمال يخلقون فرص عمل

وقال «حنفي»: تعتبر ريادة الأعمال ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على نطاق واسع، عاملًا حيويًا في النظم الاقتصادية الوطنية، لا سيما وأنهم يخلقون فرص عمل من إجمالي الوظائف بنسبةٍ أعلى من تلك التي يخلقها أرباب العمل الآخرون.

ونوه أمين عام اتحاد الغرف العربية، بأنّ اتحاد الغرف العربية يعدّ الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي الذي يساهم بنسبة 75-80% من الناتج المحلّي الإجمالي، كما يساهم بتوظيف ما بين 75-80% من إجمالي القوى العاملة في العالم العربي.

ولفت حنفي، إلى التنسيق القائم بين اتحاد الغرف العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، على صعيد دعم روّاد الأعمال في العالم العربي، من خلال تنظيم عام 2019 النسخة الأولى لمسابقة «رالي العرب»، ومن ثم سنشهد بتاريخ 30 مارس الحالي الإعلان عن الفائزين في الجائزة التي تفتح ذراعيها لدعم المبتكرين ورواد الأعمال العرب.

تفاصيل فتتاح النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لريادة الأعمال والاستثمار

وشهد افتتاح النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي يعقد ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، مشاركة حاشدة بحضور 400 شخصية رسمية واقتصادية من البلدان العربية والأجنبية.

وتخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من: الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس اتحاد الغرف العربية عبدالله محمد المزروعي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير العام للمصرف العربي لتنمية الاقتصاد في إفريقيا (بادية) سيدي ولد التاه، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو المدير العام لمديرية الرقمنة والتكنولوجيا والأعمال الزراعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو».

وكان أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، شارك في الندوة التي نظمتها الغرفة العربية البرازيلية في الجناح البرازيلي في إكسبو دبي 2020 تحت عنوان: «تأثير الهجرة العربية على البرازيل»، بحضور الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر. كذلك شارك في الفعالية التي نظمتها الغرفة العربية النمساوية في جناح النمسا في إكسبو دبي 2020 والتي هدفت الى ضرورة تطوير العلاقات العربية النمساوية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة للجانبين العربي والنمساوي.