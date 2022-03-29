«حماة الوطن» يكرم أسر الشهداء والأمهات المثاليات بالقليوبية

كرم حزب حماة الوطن بالقليوبية، أسر الشهداء والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، تقديرا لجهودهم ودورهم وتضحيتهم في خدمة الوطن والدفاع عن أراضيه، وذلك في حفل بهيج أقامته أمانة الحزب بالقليوبية بمسرح جمعية الشبان المسلمين في مدينة بنها، بحضور جماهيرب حاشد لأعضاء الحزب بالقليوبية.

معاني العطاء والتضحية

وقال الدكتو أحمد يوسف رزق، الأمين العام للحزب، إن يوم الشهيد يعكس اعـتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى العطاء والـروح الوطنية المخلصة لجنود مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل والذين أضافوا إلى سـجل الوطنية المصرية صفحات المجد والكرامة ليعتز بها أبناء مصر جيلًا بعد جيل، وهو ما يؤكد أن تاريخ مصر مزدهر ومشرف بعلامات البطولة والفداء والتضحية على مر العصور.

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال «أن يوم الشهيد هو احتفال بيوم الوفاء لذكرى رجال أبطال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن وهي مناسبة نحيي فيها ذكراهم ونستعيد باعتزاز تضحياتهم الغالية، ومناسبة أيضًا ليؤكد فيها زملاؤهم بالجيش والشرطة أنهم باقون على العهد رعاهم الله، ورحم الله شهدائنا وحفظ بلادنا».

يوم الشهيد المصري

وأشار الأمين العام للحزب إلى أن 9 مارس عام 1969 كان يوما حاسما في تاريخ العسكرية المصرية، خاصة بالنسبة للصراع العربي الإسرائيلي واستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض الذي ضرب أروع مثال على الرغم من كونه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في ذلك الوقت، إلا أنه كان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيدا على أن مكان القادة الحقيقي في الصفوف الأولى وسط الجنود الأبطال، وقد نال شرف الاستشهاد واعتبر هذا اليوم يوم الشهيد تأكيدا على أن نيل الشهادة شرف لجميع قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة.

وأوضح الأمين العام للحزب، أنه في يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر نستعيد فيه بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة ونحيي أرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم هدية وفداء للوطن، وأن ذلك قد ظهر بوضوح من خلال تفاعل الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي أثناء استعراض بطولات وتضحيات شهداء الوطن، والتي رسخت لإعلاء قيمة العمل والتضحية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، مؤكدا أن مصر لا تنسى شهدائها الأبرار وأن أسرهم وذويهم دائمًا في قلب وعقل ووجدان الدولة المصرية.

تقدير دور الأمهات

وأشار «يوسف» إلى أن احتفال الحزب أيضا وتكريمه لعدد من الأمهات المثاليات يأتي اعتزازا بدورهن وما يقدمنه لأبنائهن، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن إيمانًا راسخًا بدور المرأة في بناء المجتمع، فكانت هناك العديد من القرارات والتوجيهات التي تمكن المرأة من القيام بدورها وإزالة كل المعوقات التي تعترض طريقها.

وقدم باسم الحزب التحية والتقدير لكل الأمهات المكرمات ولكل أمهات شعب مصر العظيم مضيفا «الأم هي سر الوجود ومفتاح الترابط وعنوان التماسك، وهو ما لا يمكن لأحد إنكاره»، كما تقدم بالتحية لكل أم شهيد أنجبت وأنشأت ابنها وعلمته كيف يتحمل المسئولية ويدافع عن الأرض والعرض بكل شجاعة ليهبوا أرواحهم فداء لحماية تراب الوطن الغالي.

الشهيد رمز التضحية

وأكد اللواء عبدالعليم بركة، مساعد الأمين العام للحزب وأمين التنظيم بالقليوبية، أن الاحتفال يأتي لمناسبتين كريمتين تجمعهما صفتين أساسيتين هما التضحية والصبر، فالشهيد هو رمز للتضحية والفداء والصبر والأم هي رمز للصبر والتضحية، مشيرا إلى أن دور الأم لا يقتصر على التربية وحسب، بل تسلح الأجيال بالقيم الإنسانية من أجل بناء جيل قادر على الحفاظ على مقدرات الوطن.

وقال إن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، جاءت تقديرًا لدور كل أم، موضحًا أن الأم هي كل شيء فهي الزوجة والابنة وتستحق التكريم على ما تقوم به من جهود، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شيء يوفي حق الأمهات، كمار قدم التحية لكل امرأة وكل أم، قائلا: «كل عام وأنتن بخير، وإن شاء الله تكون عادة لنا تكريم الأمهات المثاليات بحزب حماة الوطن بالقليوبية».

وأعرب أسر الشهد والأمهات المثاليات عن سعادتهم بهذا التكريم، مقدمين الشكر لقيادات حزب حماة الوطن بالقليوبية على التكريم وتنظيم هذا الحفل المتميز، كما حرصت الأمهات المثاليات على أخذ صورة تذكارية تجمعهن مع قيادات الحزب بالقليوبية في الاحتفالية.

أسماء المكرمات في الحفل

والمكرمات من الأمهات المثاليات هن: عواطف محمود أحمد وهانم محمود أحمد وسناجق محمود متولي وسعدية محمد السيد وهناء عبدالمطلب محمد وحنان صبيح عبدالسميع وسعادعبدالعليم محمود وفايزة أحمد المرسي.

أما المكرمون من أسر الشهداء عن مركز وقسم بنها، فهم عقيد أركان حرب مدحت طلعت حسن ونقيب أحمد سمير حجازي، ومن كفر شكر رائد كريم أحمد عبدالفتاح عميرة، ونقيب محمد إمام مصطفى، ونقيب أحمد فؤاد، وملازم أول محمد كريم أحمد، ونقيب محمد جمال

ومن مركز طوخ أحمدعبد الهادي عبد الفتاح، ونقيب خالد محمد كمال المغربي وعبدالله شحاتة سعيد وأحمد رضا رفاعي ومصطفى محمد أحمد وعقيد حسن علي رشوان وعزت محمد إمبابي وضابط صف أحمد محمد عبد الحميد اللبان ونقيب محمد جمال الأكشر.

ومن مركز شبين القناطرمجند علي حسن محمد الطوخي، ومن مركزالخانكة ملازم أحمد راضي الزياتي ومجند محمد صبري عرفة ومجند محمد محمود جبارة ونقيب محمود صلاح فارس ونقيب عبدالله محمود عيسوي ونقيب محمد إمام عبد الغني ووائل أحمد إبراهيم الشاعر.