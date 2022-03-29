«الصلب اليابانية» تحذّر من تأثر الطلب على الحديد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال رئيس مجموعة صناعة الصلب اليابانية، إنّ الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهما مصدران لمنتجات الصلب، سيكون له تأثير كبير على الطلب العالمي على الصلب والتجارة، إذا استمر لفترة طويلة، حيث أكد إيجي هاشيموتو، رئيس الاتحاد الياباني للحديد والصلب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «حتى قبل الأزمة الأوكرانية، واجهنا 3 عوامل خطرة لتقويض الطلب على الصلب، وتباطؤ الصين، ونقص الرقائق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والموارد الطبيعية».

الطلب العالمي على الصلب

وأضاف: «هذه المخاطر نمت بشكل أكبر بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وسنرى تأثيرًا كبيرًا على الطلب العالمي على الصلب إذا استمر لفترة طويلة»، متابعا أنّها ستؤثر أيضًا على تجارة الصلب العالمية، إذ إنّ روسيا وأوكرانيا لديهما حضورا كبيرا في السوق.

انخفاض الين مقابل الدولار الأمريكي

وقال رئيس مجموعة صناعة الصلب اليابانية، إنّ الانخفاض الأخير في الين مقابل الدولار الأمريكي يشكل تحديًا خطيرًا للمصنعين اليابانيين، حيث لم تتغلب بعض الصناعات على ضغط الانكماش لتجاوز ارتفاع التكاليف.

استعادة اليابان قدرتها التنافسية العالمية

ولفت رئيس مجموعة صناعة الصلب اليابانية، الذي يترأس شركة نيبون ستيل كورب: «في عام 2012، ساعد الين الضعيف اليابان على استعادة قدرتها التنافسية العالمية، لكن الوضع مختلف تمامًا الآن».

الشركات اليابانية تكافح للتعامل مع الين القوي

وقال رئيس مجموعة صناعة الصلب اليابانية، إنّ التراجع الأخير في الين أضاف إلى تكاليف شركة اليابان التي عانت بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة والموارد وسط تعافي الاقتصاد العالمي من الركود الناجم عن الوباء وتزايد الاتجاه نحو إزالة الكربون، وأنّ الشركات اليابانية تكافح للتعامل مع الين القوي، ولكن الآن ولأول مرة يتسبب ضعف الين في تأثير سلبي، وهذا تحدٍ خطير لليابان، وفق قوله.