انطلاق مفاوضات روسيا وأوكرانيا بتركيا: ترحيب بارد بلا سلام (صور)

بدأت مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا في تركيا اليوم بترحيب بارد دون مصافحة بين الجانبين وفقًا لما أفاد التلفزيون الأوكراني

وقال ميخايلو بودولاد المستشار السياسي للرئيس فولوديمر زيلينسكي على تويتر، إنَّ «الوفود تناقش البنود الأساسية لعملية التفاوض، تعمل الوفود بالتوازي على مجموعة كاملة من القضايا الخلافية».

مستشار الرئيس الأوكراني: الوفود تناقش البنود الأساسية لعملية التفاوض

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات السلام بين الجانبين والمنعقدة في اسطنبول اليوم، قائلًا إنَّ التنازلات المتبادلة بحس من المسؤولية ستفسح المجال لمرحلة أخرى من المفاوضات على مستوى القمة.

أردوغان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار

وخاطب أردوغان المندوبين من الدولتين قبل بدء المفاوضات قائلًا إنَّه يأمل أن يكون الاجتماع مفيدًا للبلدان المعنية والمنطقة بأسرها، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

ونوه أردوغان إلى أنَّ تركيا أبدت موقفًا عادلاً بشأن الصراع في كل مرة، وأن السلام العادل لن يكون له خاسر.

فى سياق متصل تأمل أوكرانيا في فتح 3 ممرات إنسانية يوم الثلاثاء، وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشوك إنَّ أوكرانيا تأمل في فتح ثلاثة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن المحاصرة اليوم.

أوكرانيا تأمل في فتح 3 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم

ووفقا لوكالة أنباء «رويترز» فإن ذلك سيشمل محاولة إنشاء ممر آمن للناس لمغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المطوقة في سيارات خاصة.

في المقابل تعرّض المبنى الحكومي الرئيسي في ميكولايف بأوكرانيا للقصف والتلف جراء هجوم صاروخي صباح اليوم، وفقًا لما نشره حاكم المنطقة فيتالي كيم على تليجرام.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى لكن قيل إن 8 أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عددًا من الدول عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ولم تسفر المفاوضات الجارية بين الطرفين والتي انطلقت إبان اندلاع الحرب عن نتائج حتى الوقت الحالي.