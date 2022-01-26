رابطة الصلب العالمية: زيادة الإنتاج إلى 1.9 مليار طن في 2021

ارتفعت نسبة إنتاج الصلب الخام عالميا بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي إلى 1.9 مليار طن في عام 2021 ، وهو ما حدث مع انخفاض في الصين قابله زيادات عامة بين كبار المنتجين من الدول الأخرى.

إنتاج مليار طن في الصين

وقالت رابطة الصلب العالمية إن الصين أنتجت مليار طن من الفولاذ الخام خلال العام، بانخفاض 3٪ على أساس سنوي ، مما يشكل 54٪ من إجمالي الإنتاج.

وأضافت الرابطة في بيان أنه بالرغم من انخفاض إنتاج الصين إلا أن الهند ثان أكبر منتج للصلب في العالم، زادت من إنتاجها بنسبة 17.8٪ في عام 2021 إلى 118.1 مليون طن، وكذلك ارتفع الإنتاج في اليابان بنسبة 14.9٪ إلى 96.3 مليون طن لهذا العام.

وأشارت رابطة الصلب العالمية إلى ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة، حيث ارتفع بنسبة 18.3٪ على أساس سنوي إلى 86 مليون طن في عام 2021 ، كما تم إنتاج ما يقدر بنحو 76 مليون طن في روسيا ، بزيادة 6.1٪ عن عام 2020.

وارتفع إنتاج كوريا الجنوبية للعام بنسبة 5.2٪ إلى 70.6 مليون طن وقفز إنتاج تركيا بنسبة 12.7٪ إلى 40.4 مليون طن.

الإنتاج الأوروبي من الصلب يرتفع على أساس سنوي

وارتفع إنتاج الصلب الخام في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 14.1٪ على أساس سنوي إلى 203.7 مليون طن في عام 2021 ، حيث تنتج ألمانيا التي تعد أكبر منتج للصلب في أوروبا ،40.1 مليون طن، بزيادة قدرها 12.3٪، كما واجه قطاع الصلب الأوروبي ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء إلى جانب فائض من الفولاذ في النصف الأخير من عام 2021 ، مع تراجع الطلب من شركات صناعة السيارات بسبب تضرر الإنتاج من النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات.

وتوقع المشاركون في السوق استمرار ارتفاع الأسعار في الربع الأول من عام 2022 بناءً على نفقات المواد الخام والارتفاع المفاجئ في تكاليف الإنتاج.

ارتفاع إنتاج البرازيل

ومن جهة أخرى ارتفع إنتاج البرازيل من الصلب الخام للعام بنسبة 14.7٪ على أساس سنوي إلى 36 مليون طن، وفقًا لبيانات رابطة الصلب العالمي، بينما أنتجت إيران ما يقدر بنحو 28.5 مليون طن في عام 2021 ، بانخفاض 1.8٪ عن العام السابق.