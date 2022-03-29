ورشة عمل بعنوان «تقنيات الطبعة الفنية لطلاب قسم الجرافيك» بجامعة أسيوط

انطلقت فعاليات ورشة عمل بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «تقنيات الطبعة الفنية لطلاب قسم الجرافيك»، والتي نظمها قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر بطرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجيبة عبد الحافظ، أستاذ بقسم الجرافيك جامعة المنيا، والدكتورة هبة فوزي، قسم جرافيك تصميم مطبوع، والدكتور محسن عبد اللاه، المدرس بقسم التصوير، والدكتورة نهى المفتي، المدرس بقسم الجرافيك ومنسق الورشة، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبمشاركة الطلاب والطالبات من مختلف الفرق الدراسية.

تنمية مهارات الطلاب الإبداعية

وفي مستهل أعمال الورشة، أكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص إدارة الجامعة بالقيام بدورها التعليمي والاهتمام بشتى المجالات الفنية والمجتمعية لتشجيع الطلاب على مشاركة إبداعاتهم الفنية وثقل شخصية الطالب وحثه على تنمية مهاراته وقدراته الإبداعية، مشيدا بما تحظى به الجامعة من كوادر بشرية متميزة قادرة على إعداد طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وأشار إلى التعاون المثمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمل بروح الفريق الواحد ومجهودات الطلاب المبذولة في إخراج وعرض أفضل ما لديهم من مهارات ومواهب، وحث فني متميز ومشاركة بعضهم البعض لتبادل الرؤى والأفكار لمواكبة كل ما هو جديد.

مواكبة التطور السريع في الجرافيك

وأشارت الدكتورة نجيبة عبد الحافظ أن الورشة تهدف للتعريف بكل ما هو جديد في مجال الجرافيك، وهو ما يعد خطوة مهمة للطلاب لرفع كفائاتهم وتطوير ذاتهم لتخريج طالب مواكب للتطور السريع في مجال الجرافيك لمواجهة سوق العمل.