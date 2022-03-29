رئيس جامعة طنطا: الشباب عماد المستقبل «فيديو»

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه المجلس الأعلى للجامعات بالاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين، وأصبح هذا الأمر هدفا استراتيجيا عند الجميع، لأن الشباب هم عماد المستقبل وسيبنون الرؤية المستقبلية وتطوير كل منظومات الحياة التي نعيشها وبخاصة في مجال ابذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

أكثر من 50 جامعة بنحو 500 فريق

وأضاف «زكي» في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «الهاكاثون كان حدثا مهما للغاية، وشاركت أكثر من 50 جامعة بنحو 500 فريق لتعزيز أفكار الشباب المبرمجين لتقديم أفكار ذكية ومشروعات برمجية تساهم في تحسين مستوى المدن وتحقيق الاستدامة البيئية، التي تعتبر واحدة من أهم معايير رؤية مصر 2030، وهي الأجندة الوطنية والخطة الاستراتيجية للدولة المصرية التي تتحرك في إطارها، ثم تطبيق الأفكار في العاصمة الإدارية الجديدة، لتصبح أكبر عاصمة ذكية في منطقة الشرق الأوسط».

الهاكاثون يستهدف رعاية الموهوبين من الشباب

وعلق رئيس جامعة طنطا على تصدر طلاب الجامعة الهاكاثون: «الهاكاثون يستهدف رعاية الموهوبين من الشباب، وفي جامعة طنطا أشرف مجموعة من الأساتذة الشباب على الطلاب المشاركين في الهاكاثون، وكان أحد هذه المشروعات واجهات تفاعلية كاملة للمباني، وهي عبارة عن أجزاء تتحرك تتحكم في شدة الإضاءة ودرجة الحرارة داخل هذا الفراغ من خلال تطبيق على الهواتف الذكية».

وأكد رئيس جامعة طنطا أن الاستدامة البيئية والهندسة الذكية ليست رفاهية لكن لها بُعد اقتصادي شديد الأهمية، إضافة إلى البعد البيئي وتقليل استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن هناك توجها كبيرا تجاه احتواء الشباب ودعم أفكارهم وجعلهم يشاركون في الكثير من الرؤى وقضايا الوطن والتحديات التي يواجهها بلدنا.