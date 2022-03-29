صدمة في جامعة الفيوم بعد وفاة طبيب شاب فجأة: لسة جايب ابنه من الحضانة

«ده لسة مسلم عليا إمبارح.. ده كان لسة جايب ابنه من الحضانة وبيلاعبه في الشارع إمبارح.. إزاي ده عمره ما اشتكى من حاجة»، هذه العبارات كانت أبرز العبارات التي رددها أهالي محافظة الفيوم، عقب سماعهم نبأ وفاة الدكتور أحمد سليم النمر استشاري المسالك البولية، والمُعيد بقسم جراحة المسالك بكلية الطب بجامعة الفيوم، والذي توفى فجأة، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، ليرحل ويترك حزنًا كبيرًا في قلوب أهالي محافظة الفيوم، رغم كونه من مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إلا أنّ خدماته التي قدمها للمرضى وخصوصًا البسطاء كانت السبب في هذا الحزن.

تزوج وعاش حياته في الفيوم

الدكتور أحمد سليم عُيّن مُعيدًا في كلية الطب بجامعة الفيوم، وتزوج من الدكتورة هاجر مصطفى الشكلي، واستقر في محافظة الفيوم، خصوصًا أنّ عمله كان في المستشفى الجامعي، واشتهر وسط المرضى بحُسن أخلاقه، وحرصه على مساعدة المرضى كافة، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة لهم، ما جعل الجميع يصاب بحالة من الحزن على وفاته المفاجئة.

جامعة الفيوم تنعى الطبيب الشاب

ونعى الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، عن نفسه وعن أسرة الجامعة، وفاة الطبيب أحمد سليم، المعيد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الفيوم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

صلوا عليه الجنازة بالمستشفى

وأُقيمت صلاة الجنازة على الطبيب في السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، في مسجد مستشفى الباطنة الجامعي، ثم تحرك موكب الجنازة حاملاً نعش الطبيب الشاب، إلى مدافن أسرته بفاقوس بمحافظة الشرقية.

نعاه من يعرفه ومن لا يعرفه

ونعى أهالي محافظة الفيوم بالكامل، الطبيب الشاب أحمد سليم، سواء كانوا يعرفونه أو لا يعرفونه، بعدما أعلن الجميع صدمته من نبأ وفاته، وأكدوا دماثه خُلقه، وخدمته للجميع دون مقابل في المستشفى، وحب المرضى له نظراً لكونه يعامل الجميع وكأنّه من أسرته، كما أنّه كان شديد التفاني والإخلاص في عمله.