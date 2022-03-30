الإفتاء: بداية الشهر العربي تحقق بالرؤية الشرعية واستطلاع رمضان الجمعة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول «ما الحكم في الحسابات الفلكية التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين؟» وأجابت أمانة الفتوى على السؤال حيث تم نشر الإجابة عبر الصفحة الرئيسية لموقع الدار الرسمي، ومن المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان 1433 هجريا يوم الجمعة المقبل.

استطلاع هلال شهر رمضان

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الحسابات الفلكية التي تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين يجوز الاستئناس بها، ولكن بداية الشهر لا تتحقق شرعًا إلا بالرؤية الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي السياق ذاته أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2022، يوم الجمعة المقبل، حيث قالت «الإفتاء»، في بيان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نستطلع هلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى يوم الجمعة المقبل، اللهم بلغنا رمضان».

الحسابات الفلكية

ووفقا للحسابات الفلكية فإنه من المقرر أن يبدأ شهر رمضان هذا العام يوم السبت المقبل 2 أبريل 2022.

المباح في الصيام

وقد تلقت الدار سؤال يقول «ما هي الأشياء التي يباح للصائم فعلها ولا تخل بصومه»، وأوضحت الدار في فيديو بثته عبر صفحتها أن هذه الأشياء عد الفقهاء منها «الاكتحال والتقطير في العين واستعمال السواك قبل الظهر، والاغتسال، والحقن التي تؤخذ عن طريق الجلد أو العضل حتى لو كانت في الوريد، والنوم، وبلع ما لا يمكن التحرز عنه مثل الريق والغبار».

مكروهات الصيام

وبخصوص مكروهات الصيام فقد قالت الدار إن منها ما يلي:

1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الوضوء.

2- تذوق الطعام بغير حاجة.

3- القبلة التي تحرك شهوة الإنسان.

4- المباشرة ودواعي الجماع.

5- الحجامة لما يترتب عليها من إضعاف الإنسان من المكروهات.

6- استعمال السواك بعد الظهر أيضا من المكروهات.