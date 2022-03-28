الإفتاء تكشف عن مكروهات الصيام.. أبرزها تذوق الطعام «فيديو»

حذرت دار الإفتاء المصرية من 7 أفعال تعد من مكروهات الصيام خلال شهر رمضان المبارك؛ ومنها المبالغة في تذوق الطعام والحجامة واستخدام السواك بعد الظهر والقبلة التي تحرك شهوة الإنسان.

مكروهات الصيام

وقالت دار الإفتاء المصرية في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها تلقت سؤالا يقول «ما هي مكروهات الصيام؟»، وأوضحت الدار أن من هذه المكروهات ما يلي:

1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الوضوء.

2- تذوق الطعام بغير حاجة.

3- القبلة التي تحرك شهوة الإنسان.

4- المباشرة ودواعي الجماع.

5- الحجامة لما يترتب عليها من إضعاف الإنسان من المكروهات.

6- استعمال السواك بعد الظهر أيضا من المكروهات.

مبطلات الصيام في رمضان

وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من مبطلات الصوم تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم، وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.

والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.