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الإفتاء تكشف عن مكروهات الصيام.. أبرزها تذوق الطعام «فيديو»

كتب:

أحمد البهنساوى
11:14 م | الإثنين 28 مارس 2022
صيام رمضان

صيام رمضان

حذرت دار الإفتاء المصرية من 7 أفعال تعد من مكروهات الصيام خلال شهر رمضان المبارك؛ ومنها المبالغة في تذوق الطعام والحجامة واستخدام السواك بعد الظهر والقبلة التي تحرك شهوة الإنسان.

مكروهات الصيام

وقالت دار الإفتاء المصرية في فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنها تلقت سؤالا يقول «ما هي مكروهات الصيام؟»، وأوضحت الدار أن من هذه المكروهات ما يلي:

1- المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الوضوء.

2- تذوق الطعام بغير حاجة.

3- القبلة التي تحرك شهوة الإنسان.

4- المباشرة ودواعي الجماع.

5- الحجامة لما يترتب عليها من إضعاف الإنسان من المكروهات.

6- استعمال السواك بعد الظهر أيضا من المكروهات.

مبطلات الصيام في رمضان

وفي وقت سابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من مبطلات الصوم تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم، وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف.

والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.

 

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.