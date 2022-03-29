استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع محافظة كفر الشيخ

تشهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءتها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة ، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، واستلام الأعمال بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

مراعاة المقاييس الفنية المطلوبة خلال أعمال الرصف

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرصف ووضع الطبقة الإسفلتية النهائية بشارع الشركات، وفقًا لمعايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وكذلك مراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى سحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

بينما تابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف ووضع الطبقة الإسفلتية النهائية بشوارع المحطة الفرعية، بالإضافة إلى إزالة ورفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة من طريق قرية الحصة وتوسيع الطريق قدر المستطاع تمهيداً لرصفه.

المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

قال محافظ كفر الشيخ، إن هناك جهود مبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

يذكر أنه جارٍ رصف الكثير من الطرق في مدن وقرى المحافظة في إطار تحسين حياة المواطنين.