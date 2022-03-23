محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلا رمضان» مساء اليوم.. تخفيضات تصل لـ25%

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، سيفتتح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة كفر الشيخ في منطقة 47 عمارة، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المتنوعة مثل اللحوم والأسماك وأنواع أخرى من المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وبتخفيضات تصل لنحو 25%.

سلع متنوعة في معرض أهلا رمضان

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغرفة التجارية بالمحافظة انتهت بالفعل من تركيب خيمة معرض «أهلاً رمضان» بمنطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ، مع توفير كافة السلع الغذائية بداخلها، وتشمل لحوم حمراء وأسماك طازجة وأخرى مجمدة، والأجبان والزيوت والدقيق والأرز، وذلك بأسعار في متناول الجميع بهدف محاربة الغلاء، وبالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري بالمحافظة ومجالس المدن.

7 شوادر في مدن كفر الشيخ

وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، عن جاهزية 7 شوادر أخرى في عدد من مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين دون تكبد عناء الانتقال أو السفر للحصول على تلك المنتجات من معارض أخرى، موضحا أن تلك الشوادر بها نفس المنتجات وتباع بأسعار مخفضة قبل وأثناء شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر ، أن محافظة كفر الشيخ يقطنها نحو 4 ملايين نسمة وتعتبر من المحافظات الساحلية التي تقع في شمال مصر والمطلة علي مياه البحر الأبيض المتوسط ، وذات طبيعة زراعية لأغلب سكانها، وهو ما تبذله الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بها.