رصف 7 طرق بقرى بيلا ضمن الخطة الاستثمارية بمراكز كفر الشيخ

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية، لإنشاء شبكة طرق متكاملة بمدن وقرى المحافظة تنفيذاً، لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، في بيان، إن قطاع الرصف يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشيراً إلى أن مديرية الطرق بكفر الشيخ، تنفذ خطة المحافظة الاستثمارية «2021-2022» من أعمال تطوير ورصف عدة مشاريع ورفع كفاءة بعض الطرق بمركز بيلا، والتي تضمنت رصف طريق «إبشان – الجمل» بطول 2000 م، ومقسم هذا الطريق إلي قطاعين وهما القطاع الأول بطول 800 م، والقطاع الثاني بطول 1200م.

اسماء الطرق التي يجرى رصفها ببيلا

وأضاف ساطور، كما تتضمن أعمال الرصف رصف طريق «إبشان – العلامية» بطول 1600 م، ومقسم الطريق الي 3 قطاعات وهم القطاع الأول بطول 950 م، والقطاع الثاني بطول 300 م، والقطاع الثالث بطول 350 م، بجانب رصف طريق «الربعمائة» بطول 1600م، وطريق «سريوة – الشطوط» بطول 1150م.

تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق

وقال رئيس مدينة بيلا ، سيتم رصف طريق «الترزي – الحوة» بطول 1600 م، وكذلك طريق «بيلا ، حازق، أبو بدوي» بطول 1600 م، ومقسم هذا الطريق إلي قطاعين وهما القطاع الأول بطول 800 م، والقطاع الثاني بطول 800 م، بالإضافة إلى رصف طريق «كفر قتة» بطول 2000م، مشيراً إلى حرص كافة الأجهزة على تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق وجعل ذلك الملف من أهم الأولويات، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الرصف وفقاً للبرنامج الزمني المحدد وطبقاً للمعايير الفنية والهندسية.