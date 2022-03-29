أحمد أبوالنصر طبيب الكركمين يستأنف على حكم حبسه سنتين.. اليوم

استأنف أحمد أبوالنصر المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين» على حكم حبسه سنتين، اليوم الثلاثاء.

وقضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم أحمد أبوالنصر "طبيب الكركمين" سنتين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.

كما عاقبت المتهم الثاني عبدالونيس حسن محمد سنة مع الشغل وغرامة ١٠٠٠ جنيه للتهم المسندة اليه للارتباط، وذلك لاتهامه ببيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية تحت مسمي "كركمين" على مواقع التواصل الاجتماعي.