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وصول شقيق طبيب الكركمين إلى المحكمة لحضور جلسة الحكم عليه

كتب:

بسمة عبدالستار
10:56 ص | الثلاثاء 29 مارس 2022
أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

وصل شقيق أحمد أبوالنصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، قبل قليل، إلى المحكمة الاقتصادية، لحضور جلسة الحكم على شقيقه بتهمة بيع أعشاب ونباتات طبية مخالفة للاشتراطات الصحية، تحت مسمى «كركمين» على مواقع التواصل الاجتماعي.

قضية طبيب الكركمين

وكانت النيابة العامة، قدّمت المتهم أحمد أبوالنصر، وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في 7 فبراير الحالي، واتهمتهما بأنّهما طرحا أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية للبيع، لم يصدر قرار من وزارة الصحة والسكان، أو أيّ من الجهات المعنية، بتداولها، مع علمهما بذلك.

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بقلم بسمة عبدالستار