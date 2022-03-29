كفر الشيخ تنظم جلسة تشاورية حول قانون المخلفات الجديد للجمعيات

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انعقاد الجلسة التشاورية التي نظمتها وزارة البيئة ممثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة مع أصحاب المصلحة المشتركة من المواطنين والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، للتعريف بقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 722 الصادرة بتاريخ 22 فبراير 2022، والتعريفة الجديدة لرسوم المخلفات، وذلك تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وافتتح الجلسة التشاورية، الدكتور محمد إسماعيل، مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بمحافظة كفر الشيخ، والذي رحب بالحضور ووضح الهدف من الجلسة التشاورية وعرض الإنجازات التي قام بها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة على مدار السنوات السابقة في محافظة كفر الشيخ.

استعراض القانون الجديد ولائحته التنفيذية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد داود، استشاري وزارتي البيئة والإنتاج الحربي «كيمونكس- مصر»، قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية، والتعريفة الحالية المطبقة في محافظة كفر الشيخ، والتحديات الراهنة الناتجة عنها، والتعديلات الجديدة التي طرأت على التعريفة الحالية طبقا للقانون الجديد لضمان الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات على الوجه الذى يتناسب المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات بالمحافظة الذي تم وضعه منذ 2019، وبناءً على دراسة وتحليل الوضع الراهن، والاستنتاجات والتوصيات النهائية بضرورة رفع قيمة الرسوم حتى تتناسب مع تكاليف الخدمات التي يتم تقديمها في مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص نهائي.

وحضر هذه الجلسة التشاورية، محمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وصفوت سليمان، استشاري إدارة المخلفات الصلبة، ونواب رؤساء المراكز والمدن للنظافة وإدارة المخلفات ومندوبين عن الإدارات القانونية والمالية والبيئة بالمحافظة وممثلين لشركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية العاملة في مجال إدارة المخلفات بالمحافظة.