 «الصحة»: تراجع إشغالات كورونا بالمستشفيات والرعاية المركزة بنسبة 95%

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن هناك انحسارًا شبه تام في موجة كورونا، مع تناقص عدد الحالات التي يجرى تشخيصها يوميًا، ونسبة الإشغال في المستشفيات والرعايات المركزة تصل إلى 95%.

النادي: تخفيف الإجراءات الاحترازية مثل دول العالم

وأوضح «النادي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «أخبار DMC»، والمذاع عبر فضائية «DMC» أنه يجرى تخفيف الإجراءات الاحترازية مثل دول العالم، وتمهيدًا لتحويل فيروس كورونا إلى مرض ساري مثل باقي الأمراض بدلاً من كونه وباءً في الفترة السابقة، مضيفًا أنه بتراجع الحالات يبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية وليس رفعها كليا، ومعدل تسجيل الحالات ونسب الإشغال بالمستشفيات هي المتحكم الأول في نقطة الإجراءات الاحترازية.

النادي: وصلنا لتطعيم 50% وفي طريقنا لمناعة القطيع

وأشار «النادي» إلى أن الإجراءات التي سيتم الإبقاء عليها هي الالتزام بالجرعة الأولى والثانية والمعززة من لقاح كورونا، وأنه لا بد من الانتهاء من برنامج التطعيم لأن الدول التي سبقتنا في رفع الإجراءات الاحترازية نجحت في تطعيم 80% من شعوبها، ونحن وصلنا إلى 50% من نسبة التطعيم، وفي طريقنا للوصول إلى مناعة القطيع، لافتًا إلى أنه يجب تجنب الأماكن المغلقة وارتداء الكمامة وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

النادي: تطعيم الأطفال بلقاح فايزر اختياري حتى الآن

وأضاف «النادي»، أنه يجرى تخفيف الإجراءات بشكل تدريجيًا مع مراقبة الوضع الصحي العام، وأن المواطن أدرك قيمة التطعيم فور تلقيه رسالة موعد الجرعة الثالثة، يستجيب ويتوجه لمكان التطعيم، مشيرًا إلى أن تطعيم الأطفال مازال اختياريًا حتى الآن من سن 12 إلى 18 سنة، متاح بموافقة ولي الأمر، وإذا كان الطفل مصابًا بأمراض الجهاز التنفسي فإنه يجب عليه الحصول على التطعيم بلقاح «فايزر».