«الصحة» تعلن توفير لقاح كورونا للاجئين دون التسجيل على الموقع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير لقاح كورونا للاجئين وطالبي اللجوء من خلال فرق طبية، دون التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على التطعيم بجواز السفر «الباسبور» أو شهادة المفوضية.

وتابعت الوزارة فى تقرير رسمي لها أنه يمكن الذهاب إلى محطات المترو والمعلن عن توفير اللقاحات بها، ومنها محطات الشهداء وكلية الزراعة وشبرا الخيمة وأنور السادات.

الصحة تؤكد أهمية الوصول للنسبة المستهدفة من التطعيم

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنها تسعى للوصول إلى المستهدف من تطعيم المواطنين على نهاية شهر يونيه وهو 70%، من الفئات المستهدفة، للوصول إلى مناعة القطيع، حتى يمكن الإعلان عن تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن الدولة المصرية عملت على توفير كل اللقاحات كورونا وليس نوع واحد منها، وذلك للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، والأعراض الجانبية لها، موضحة أنها تتضمن ارتفاعًا في درجة الحرارة، وإحمرارًا في موضع التطعيم، وإحساسًا بالتعب والإرهاق، وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى الذهاب الى طبيب.

وكشفت تقرير وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات الشفاء داخل مستشفيات العزل الصحي، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر الشديد مع حلول شهر رمضان الكريم، والتواصل معها من خلال الخط الساخن لها 105 للإطلاع على كافة مستجدات الفيروس، والإجابة على الاستفسارات من المصادر الرسمية.