مجلة أمريكية: «أوميكرون» قد يهزم خطة «صفر كورونا» في الصين

قالت مجلة نيتشر إن كل الأنظار تتجه إلى الصين وهي تحاول القضاء على أكبر حالات تفشي لفيروس كورونا منذ الأيام الأولى للوباء، فأكثر من 62 ألف شخص في جميع مقاطعاتها البالغ عددها 31 مصابا، معظمهم بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار.

الالتزام بسياسة «صفر كورونا»

وتابعت المجلة أن الرئيس شي جين بينج أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن الصين ستلتزم باستراتيجيتها الديناميكية «صفر كورونا»، والتي تهدف إلى القضاء على العدوى ومنع انتشار الفيروس عبر المجتمعات، وتقف هذه السياسة الآن على النقيض من الاتجاه العالمي نحو تخفيف القيود ومحاولة التعايش مع الفيروس المنتشر.

«صفر كورونا» تتراجع

وتابعت المجلة أنه يبدو أن نهج الصين المتشدد للقضاء على الفيروس آخذ في التراجع، وفي خطابه، أشار الرئيس الصيني أيضًا إلى استراتيجية أكثر واقعية، حيث طالب المسؤولين بالحد من التأثير الاقتصادي لإجراءات الرقابة، خلال الممارسة العملية، هذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون من حالات بدون أعراض للفيروس يتم إرسالهم إلى مراكز عزل مخصصة بدلاً من المستشفيات، ويتم مراقبتهم لفترات أقصر مما كان مطلوبًا في السابق، لكن بعض الباحثين منقسمون بشأن ما إذا كان فيروس كورونا سينتشر ويخرج عن نطاق السيطرة قبل أن يتاح للحكومة الصينية الوقت الاستعداد لمواجهته.

عالم صيني: قادرون على تحقيق صفر إصابات

ونقلت المجلة عن عالم الأوبئة بن كاولينج من جامعة هونج كونج: «لقد أثبتوا مرارًا وتكرارًا أنهم قادرون على السيطرة على تفشي المرض».

وتابع أنه بالفعل نجحت الصين في السيطرة على متغير أوميكرون شديد الانتقال خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير الماضي، على الرغم من التوقعات بحدوث تفشٍ كبير، ومن المتوقع أن تؤدي جهود الاختبار المكثفة الجارية إلى استمرار ارتفاع أعداد الحالات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الأرقام ستعود إلى الصفر بعد ذلك.

عالم أمريكي: الإصابات خرجت عن السيطرة

لكن المجلة نقلت عن علماء آخرين أن الصين بحاجة إلى الاستعداد لتفشي المرض بشكل متزايد، حيث تقترب الإصابات الجديدة من 6 آلاف حالة مؤكدة يوميًا، ويقول مايكل أوسترهولم، عالم أوبئة الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا في مينيابوليس: «إن الإصابات تتزايد بسرعة وأعتقد أنها خارجة عن السيطرة الآن».

ويضيف أنه من غير المرجح أن تنخفض أرقام الحالات إلى الصفر، كما أن محاولة إبقاء الفيروس مكبوتًا ستتطلب مثل هذه القيود الصارمة التي ستؤدي بالتأكيد إلى انهيار اقتصادي.

أوميكرون قد يسبب آثارا مدمرة

وتابعت المجلة أنه إذا خرج المتغير أوميكرون عن السيطرة، فقد تكون الآثار مدمرة، وذلك بحسب إيرفينيتي وهي شركة لتحليلات سوق علوم الحياة في لندن، وخلصت إلى أن أكثر من مليون شخص في الصين القارية يمكن أن يموتوا أثناء موجة إصابة بالمتغير أوميكرون، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن 50% فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا قد تم تطعيمهم بالكامل.