ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حل العالم إلى 483.8 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، إلى 483 مليونا و805 ألفا و012 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و152 آلاف و074 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى417 ملايين و965 آلاف و426 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 347554 إصابة جديدة بـ الفيروس، بينها 41 حالة وافدة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12350428 حالة

كوريا الجنوبية تسجل 237 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إن البلاد سجلت 237 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، فيما بلغ عدد مرضى الفيروس في البلاد في حالات خطيرة إلى 1215 مريض، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وتلقى 32.67 مليون شخص أو 63.7% من إجمالي سكان كوريا الجنوبية، حتى اليوم الثلاثاء، جرعات معززة، فيما وصل عدد الملقحين بالكامل وصل إلى 44.48 مليون أو 86.7%.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 1228 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، امس الاثنين، فيما لم تسجل السلطات، حالات مشتبه في إصابتها أو وفيات.

الصين تسجل 1055 حالة إصابة بـ الفيروس في «جيلين»

وأوضحت «لجنة الصحة»، في تقرير يومي، أن 1055 حالة تم تسجيلها في جيلين و96 حالة في شنجهاي و12 حالة في شاندونج، و10 حالات في لياونينج، مشيرة إلى تسجيل 65 حالة وافدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي الولايات المتحدة، قالت أكاديمية طب الأطفال وجمعية مستشفيات الأطفال، في تقرير، إن البلاد سجلت نحو 30 ألف حالة إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.

عربيا، سجلت موريتانيا، إصابتين جديدتين بـ«كورونا» و«صفر وفيات» خلال الساعات الـ24 الماضية، وقالت وزارة الصحة الموريتانية في نشرة يومية، إن حصيلة الإصابات بلغت 58668 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 982 حالة.

وأضافت الصحة الموريتانية، أن البلاد سجلت حالة شفاء واحدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 57679 حالة ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الاثنين، 12 إصابة بـ«كورونا»، و«صفر وفيات»، موضحة في بيان، أن إجمالي الإصابات بـ الفيروس، ارتفعت إلى 265641 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات عند 6873 حالة.