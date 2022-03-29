طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت.. شاهد مباراة مصر والسنغال

دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة الإياب بين مصر والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ما جعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت، والتي تبث عليها المباراة في تمام الساعة 7 مساء، وذلك بعد حصولها على حقوق المباراة المؤهلة لكأس العالم، بعد فوز المنتخب المصري على منتخب السنغال في مباراة الذهاب على ملعب ستاد القاهرة بهدف واحد لمصر، فيما لا يسجل منتخب السنغال أي من الأهداف.

وحرصا من «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على التلفزيون في المنزل، كالتالي:

طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت

- يقوم الراغب في الحصول على طريقة تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، بالضغط على الزر الخاص بإعداد الجهاز وهو «menu».

- الضغط على الأيقونة الخاصة بتنزيل قناة بالتردد من القائمة التي تظهر أمام المستخدم.

تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت بعد اختيار القمر الصناعي

- اختيار القمر الصناعي الذي يرغب المستخدم في تنزيل القناة من خلاله، والذي يكون في الغالب «القمر الصناعي نايل سات».

- إدخال تردد قناة أون تايم سبورت وهو «10853»، كما يجب ضبط معدل الاستقطاب «أفقي»، وإدخال معدل الترميز الخاص بالقناة وهو «27500»، فضلا عن إدخال معدل تصحيح الخطأ 5/6.

- وبعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بتردد قناة أون تايم سبورت السالف ذكرها، الضغط على «بحث»، لتثبيت القناة على جهاز الريسيفر الخاص بالتلفزيون.