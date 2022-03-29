التنمية المحلية تنفي غلق المقاهي أثناء مباراة مصر والسنغال

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، انتظام عمل المقاهي بشكل طبيعي على مدار اليوم نافيًا غلق المقاهي وقت إذاعة مباراة والسنغال في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في الساعة السابعة مساء اليوم بداكار.

وقال خالد قاسم في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «كل التمنيات لمنتخب مصر بالتوفيق والصعود إلى كأس العالم، وكل المقاهي مفتوحة أمام المواطنين مع اتباع الإجراءات الاحترازية ومنها حظر تداول الشيشة داخل الكافيهات حفاظا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتالي لاصحة لما يتردد عن غلق المقاهي وقت مباراة مصر والسنغال في التصفيات، وعلى المواطنين الاستمتاع بوقتهم وتشجيع المنتخب المصري».

حظر الشيشة داخل المقاهي

ودعا قاسم المواطنين إلى الإبلاغ عن أي خرق للإجراءات الوقائية المتبعة داخل المحلات والمقاهي وفي حالة ضبط اي مقهى يقدم الشيشة سيتم اتخاذ إجراء قانوني عاجل بشأنه حفاظا على سلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس، ومن المقرر تشغيل المقاهي حتى الواحدة صباحا وفق التوقيت الشتوى للمحلات، وعلى أصحاب المقاهي الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية».

مواعيد عمل المقاهي

وأشار إلى أن مواعيد عمل المقاهي مستمرة كما هى وفق التوقيت الشتوي حتى يوم الجمعة المقبل وسيتم مد عمل المحلات والمقاهي والمطاعم حتى الثانية صباحا تزامنا مع دخول شهر رمضان وفق القرارات الصادرة عن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم مع تسيير لجان لمتابعة مواعيد غلق المحلات والحد من أي تجاوزات.

وفى سياق متصل، وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظات بضرورة إنهاء استعدادات شهر رمضان بالتأكد من توافر كل السلع الغذائية وتكثيف إقامة المعارض والشوادر وتشجيع كل الجهات التي تقدم السلع بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين مع الرقابة الشديدة على الأسواق والمحلات ومواجهة أي زيادة غير مبررة في الأسعار والتأكد من جودة المنتجات مع دخول الشهر الكريم بالتنسيق مع التموين والأحياء والطب البيطرى من أجل سلامة المواطنين والحد من أي تلاعب في الوقت الراهن.