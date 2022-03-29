قبل بدء مباراة مصر والسنغال.. ماذا قال نجوم الفن عنها؟

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة منتخب مصر والسنغال، في اللقاء الذي يجمع بينهم بمنافسات تصفيات مونديال لعام 2022، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً، في إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وذلك في العاصمة السنغالية داكار.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، ماذا قال نجوم الفن عن مباراة مصر والسنغال قبل بثها.

كريم مغاوري يتوقع الفوز لمصر

وتوقع الفنان كريم مغاوري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نتيجة مباراة مصر والسنغال، قائلًا: «إن شاء الله الفوز سوف يكون لمصر بنتيجة 1/0، وإن شاء الله سوف تكون مباراة قوية لمنتخبنا».

كريم مغاوري لـ«الوطن»: لازم كلنا نكون في ضهر المنتخب

كما وجه الفنان كريم مغاوري، رسالة للجمهور، قائلًا: «أحب أقول للجمهور لازم كلنا نكون في ضهر المنتخب، ونشجعه بكل قوة عندنا».

مي حلمي: مصر هتفوز 2/1

وتوقعت المذيعة مي حلمي، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، نتيجة مباراة منتخب مصر والسنغال، قائلة: «إن شاء الله سوف تنتهي المباراة بنتيجة 2/1 لصالح مصر»، موضحة: «الجول الأول هيجيبه محمد صلاح بمساعدة تريزيجيه، والجول الثاني هيجيبه قفشه».

محمود العسيلي عن مباراة مصر مع السنغال: «النهارده كلي أمل»

أما عن الفنان محمود العسيلي، فقال أنه لديه أمل كبير اليوم في فوز مصر على السنغال، قائلًا: «يا رب الرجالة يعملوها النهارده، الصراحة النهارده كلي أمل»، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأضاف الفنان محمود العسيلي: «اللعيبة رجالة أوي والروح مش عادية وعكس ناس كتير أنا شايف المدرب صايع وفاهم هو بيعمل إيه وإمكانيات لعيبته عامله إزاي».

منتخب مصر يحقق فوزًا على السنغال بهدف دون رد

ويذكر أن منتخب مصر، حقق فوزًا صعبًا على ضيفه المنتخب السنغالي بهدف دون رد، مساء الجمعة الماضية، في ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.