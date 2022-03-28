خالد بيومي: منتخب السنغال مضغوط أكثر من مصر

أكد خالد بيومي المحلل الرياضي ونجم نادي الإسماعيلي الأسبق، أن مباراة مصر والسنغال غدا في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كاس العالم 2022 ستكون في منتهى الصعوبة بالنظر إلى أن المنافس لديه إمكانيات كبيرة جداً فنية يتمناها أي مدير فني في العالم ولديه قدرات خاصة على مستوى الفريق.

تفوق مصر في مباراة الذهاب يقوي موقفها

وأضاف خالد بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «نتقدم بنسبة 60% بسبب نتيجة 1 مقابل صفر أمام السنغال في المباراة السابقة وهي نتيجة جيدة وليست سهلة وتضمن مباراة قادمة متفوقة».

ضغوط على منتخب السنغال أمام جماهيره

ولفت المحلل الرياضي إلى المنتخب السنغالي يواجه ضغوطات بسبب عقد اللقاء على ملعبه وسط جماهيره بالإضافة إلى أنه مطالب بتعويض نتيجة واحد صفر على الأقل في الدقائق الأولى من المباراة .

وتابع بيومي: «أليو سيسيه مدرب السنغال أخفق مرتين أمام منتخب مصر والنص ساعة الأولى في المباراة مهمة جدا، كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يعرف أن منتخب السنغال يعاني ومعندوش من رأس الحربة، كوليبيالي أكثر لاعب في منتخب السنغال بيحضر كورة ولازم كارلوس كيروش ينتبه لهذا».

وواصل خالد بيومي: «المنتخب السعودي هو الأكثر إقناعا في الكرة العربية في التصفيات الأفريقية والآسيوية، والتونسي هو الأكثر حظا، والمنتخب الجزائري فاجئنا جدا وفاجأ الكاميرون وغير طريقته في اللعب، و3 منتخبات عربية من إفريقيا قد تتأهل لكأس العالم، إضافة لمنتخب مصر».