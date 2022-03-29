سفيرة مصر في السنغال: ننتظر وصول طائرة تقل 300 مشجع 12 ظهرا (فيديو)

أكدت نهى خضر، سفيرة مصر في السنغال، أن الأمور تسير على ما يرام بخصوص بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة مصيرية، مشاء اليوم الثلاثاء، ضد نظيره السنغالي، في الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر، مشيرةً إلى أن البعثة وصلت الأحد، وتوجهت إلى مقر الإقامة.

وأضافت «خضر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة etc: «الأمور مستقرة وفي إطارها المعتاد، واللاعبين أجروا اليوم التدريب الأساسي بالملعب المستضيف لمباراة السنغال، وأول طائرة ستصل للسنغال، ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، على متنها 300 مشجع».

تواصلت مع رئيس اتحاد الكرة

ولفتت إلى أنها تواصلت مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للاطمئنان على آخر التطورات بشأن لاعبي المنتخب، وأكد على جاهزية الفراعنة لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر.

فوز مهم على بطل أفريقيا

وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا هامًا على نظيره السنغالي، بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها ستاد القاهرة، يوم الجمعة، في مباراة الذهاب، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم التي تنظمها قطر في نوفمبر المقبل، وهو ما يجعل المنتخب يكتفي بالتعادل أو الخسارة بفارق هدف، عدا «1- 0»، لحسم بطاقة التأهل، على حساب أسود التيرانجا، المتوجين مؤخرا بكأس الأمم الأفريقية.

وأكد المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وقت سابق، أن الشركة خصصت طائرة لنقل 300 مشجع إلى السنغال، مع احتمال وجود المزيد من المفاجآت في هذا الصدد.