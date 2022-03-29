وكيل «شباب أسيوط» يكرم منتخبات المحافظة للكاراتيه

كرّم الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، منتخبات فرع أسيوط للكاراتيه، تقديراً لإنجازهم الذي حققوه في منافسات بطولة لعام 2021- 2022، بالصالة المغطاة بالمؤسسة العسكرية بإدارة العميد عماد سامر قائد المدرسة العسكرية.

وشهد التكريم عادل فؤاد، مدير الإدارة العامة للرياضة، والمقدم علاء الهواري، قائد الجناح العسكري، وهشام عسقلاني، مدير العلاقات العامة بالشباب والرياضة، والدكتور عبدالله فرغلي، رئيس منطقة أسيوط للكاراتيه، والدكتور سيد عبد الحليم، المدير التنفيذي للمنطقة، والدكتور محمد سيد حسين، رئيس الأجهزه الفنية، ووسام حمد عبدالسلام، المدير الفني للمؤسسة العسكرية، وحمادة غليون، مقرر لجنة المسابقات، وسامح جميل، المدير المالي، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.

تشجيع اللاعبين على تحقيق الإنجازات

ووجه أحمد عبد الوكيل، الشكر والتقدير إلى الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة الدكتور محمد الدهراوي، ومجلس إدارته، على الإنجازات العديدة لمنطقة أسيوط للكاراتيه، على إعداد اللاعبين لكل المنافسات المختلفة، وحثهم على تحقيق العديد من الإنجازات، لافتاً إلى دعمه الكامل للمنطقة وللاعبي الكاراتيه على غرار الدعم المُقدم لجميع الاتحادات الرياضية.

تحفيز أبطال أسيوط الرياضيين

فيما أعرب رئيس منطقة أسيوط للكاراتيه عن خالص تقديره لوكيل الشباب والرياضة بأسيوط لحرصه الدائم على تحفيز أبطال أسيوط الرياضيين، وتكريمهم في مختلف الألعاب، منوهاً إلى سعادة لاعبي ولاعبات منتخب الكاراتيه لتكريمهم اليوم من قبل وكيل الشباب والرياضة.

بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري وطابور العرض والقرآن الكريم تلاوة الطالب شادي أحمد، طالب بالمدرسة العسكرية، وتم عرض فقرات فنية شعبية والتنورة، وفقرات رياضية لأبناء منطقة أسيوط من لاعبي رياضة الكاراتيه من مختلف المراكز والأندية.

شهادات ومكافآت مالية للاعبين

وقام الدكتور أحمد عبد الوكيل بتوزيع شهادات التقدير على قيادات المنطقة ومجلس الإدارة والأجهزة الفنية والطبية والحكام والمدربين والصحفيين والمصورين وأبطال الجمهورية اللاعبين واللاعبات الفائزين في منتخبات فرع أسيوط للكاراتيه.

وتم تكريم اللاعبين الحاصلين على بطولات الجمهورية عمومي، وعلى رأسهم لاعبة منتخب مصر رؤى علي حسن، وتم تقديم لهم شهادات تقدير ودرع المنطقة ومكافآت مالية، كما تم تكريم الأجهزة الفنية للمنتخبات، وعلى رأسهم محمد سيد حسين، رئيس الأجهزة الفنية، وجميع مدربي اللاعبين الحاصلين على مركز جمهورية عمومي وقطاع.