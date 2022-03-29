«رياضة كفر الشيخ» تعلن انضمام 4 لاعبين جدد إلى منتخبي المصارعة والتايكوندو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن انضمام 4 لاعبين جدد من أبناء المشروع إلى منتخبي المصارعة والتايكوندو ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، حيث انضم اللاعب أحمد عبد الباري شعبان، الحائز على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 51 كيلو في المصارعة الروماني من أبطال مركز واعدين بيلا، واللاعب عبد الرحمن عبد السميع، ثاني عالم بطولة البحر الأبيض المتوسط، وعمر محمد حسين، أول الجمهورية.

كما أعلنت انضمام اللاعب أحمد باسم أحمد تحت 14 سنة وزن 65 كيلو انضماما رسمياً لمنتخب مصر للتايكوندو تحت 14 سنة، وكذلك اللاعبة غادة رجب فريشح في طريقها للانضمام للمنتخب «رؤية فنية» الحاصلة على مركز أول على مستوى الجمهورية تحت 12 سنة ناشئين، لاعبة المشروع القومي للموهبة بمطوبس.

وأعرب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته البالغة بانضمام الأبطال الأربعة لمنتخب مصر للتايكوندو والمصارعة، موجها التهنئة إلى المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، ووصفه بإنجاز رائع ينضم إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها المشروع في الألعاب المختلفة وتفوق أبطاله.

البطل الأوليمبي من أهم المشروعات الرياضية

وأضاف «محروس» في بيان له، أن بناء البطل الأوليمبي يعد من أهم المشروعات الرياضية التي ترعاها الدولة المصرية لبناء لاعبين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية وآخرها بطولة طوكيو، مشيرا إلى بروتوكول التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة تدريبات المشروع القومي للبطل الأولمبي على ملاعب وصالات تدريب الجامعة.

تحقيق إنجازات غير مسبوقة

وأكد الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع، أن القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ يحرز إنجازات غير مسبوقة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الإدارة العامة للموهبة الرياضية» بوزارة الشباب والرياضة، وهو مشروع معني بالأساس ببناء بطل أوليمبي قادر على صنع الإنجاز في مختلف الألعاب الرياضية.

وتحققت بطولات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف تنفيذي مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع.