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خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب في الإسماعيلي بفرمان حمد إبراهيم

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
09:59 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
الإسماعيلي

الإسماعيلي

قرر حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الدراويش، بعد الأزمة الأخيرة، وعدم نزول المران أمس الاثنين، على أن تخصم بنسب من عقودهم.

قرار حمد إبراهيم لفرض الانضباط

وجاء قرار المدير الفني لفرض حالة الانضباط داخل الإسماعيلي، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح فى  الصعود إلى منطقة آمنة تليق بالدراويش في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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