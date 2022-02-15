تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي (صور)

شهد الاجتماع الذي عقده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمكتبه اليوم الثلاثاء مع مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي، بحضور الدكتور عبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السابق، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وعدد من قيادات الوزارة، وأعلن الوزير الدعم الكامل من الوزارة لنادي الاسماعيلي كونه أحد الكيانات الرياضية والأندية الشعبية الكبيرة بمصر.

إتاحة استاد الإسماعيلية للنادي لإقامة المباريات والتدريبات

وأكد الدكتور أشرف صبحي إتاحة الوزارة استاد الإسماعيلية للنادى لإقامة مباريات النادى وتدريباته، بجانب فرع النادى الاجتماعى الجديد بأرض النخيل الذى أنشأته الوزارة، مشيراً إلى أن تلك المنشآت تعد أصولا رياضية كبرى يمكن استثمارها من قبل مجلس الإدارة بشكل كبير بما يوفر موارد مالية ذاتية لنادى الإسماعيلي.

آليات جديدة لتوفير موارد ذاتية للنادي

وطالب الوزير مجلس الإدارة بالتفكير فى آليات جديدة توفر موارد ذاتية للنادى؛ للإنفاق منها على ما تحتاجه الفرق الرياضية بالنادى، والأنشطة والمشروعات المُنفذة.

كما تناول اللقاء الحديث حول موعد تسليم الفرع الاجتماعى لنادى الإسماعيلى لإدارة النادى، ووجه وزير الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من خطوات تسليم الوزارة لفرع النادى خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة، يعقبه قيام مجلس إدارة الإسماعيلي بالإعلان عن فتح باب العضوية فى فرع النادى الجديد، وتشغيل الفرع بشكل كامل.

وتم التطرق إلى مناقشة عودة عمل مدرسة الموهوبين بنادى الاسماعيلى، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بالإسماعيلية، وإتاحتها للفرق الرياضية بنادى الإسماعيلى.

وانتهى الاجتماع بطلب مقدم من الدكتور أشرف صبحى إلى مجلس إدارة النادى الإسماعيلي بتقديم دراسة كاملة حول مدرسة الموهوبين؛ للاطلاع عليها واتخاذ الخطوات الواجبة؛ تمهيداً للمُضى فى تنفيذ إجراءات عملها فى إطار من الشراكة بين الوزارة والنادى بما يخدم أبناء الإسماعيلية.