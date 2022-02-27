تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباريات الدوري المصري

ينتظر متابعو الدوري المصري مبارتي إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد بتروسبورت، والاتحاد السكندري وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف على استاد برج العرب، غدا، وعليه يبحث قطاع كبير من الجمهور عن تردد قناة «أون تايم سبورت» الأرضية التي يمكن متابعة المباريات من خلالها في توقيتاتها المعلنة.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

وتعرض مباريات الدوري عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية والتي يمكن تحميلها بالبح عن التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

ويلتقي الزمالك نظيرة فيوتشر الأربعاء المقبل الموافق 2 مارس في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري على ستاد ملعب القاهرة الدوي، وذلك بعد هزيمته أمس من الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي

كما يلتقي فريق النادي الأهلي مع نظيره فاركو على ستاد الإسكندرية الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد هزيمته أمس أمام صن دوانز الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الثلاثاء الموافق 1 مارس المقبل كل من الجونة، والبنك الأهلي الساعة الثالثة عصرا، ومصر المقاصة والإسماعيلي الخامسة والنصف مساءً.

والخميس الموافق 3 مارس يلتقي المصري وإنبي في تمام الساعة الثالثة عصرا، وفي اليوم التالي يلتقي المقاولون العرب وبيراميدز الساعة الخامسة والنصف.

ويتصدر بيراميدز الدوري المصري بـ23 نقطة بلعب 9 مباريات ويليه في المركز الثاني فريق النادي الأهلي بـ22 نقطة 8 مباريات بينما فريق نادي الزمالك بـ19 نقطة بـ9 مباريات وسموحة في المركز الرابع بـ19 بلعب 10 مباريات منذ انطلاق منافسات الدوري.

قائمة هدافي الدوري حتى الآن

- أجوستينيو مابولولو الاتحاد السكندري بـ 5 أهداف.

- محمد هلال البنك الأهلي بـ 5 أهداف.

- بيرسي تاو النادي الأهلي بـ 5 أهداف.

- مروان حمدي سموحة بـ 5 أهداف.