«عز» 30 سنة تحت الكوبرى: «يا شقة يا بلاش»

«لو عاوزين تساعدونى هاتولى شقة.. غير كده أنا تحت الكوبرى هكمل عمرى»، عبارة برر بها رجل ستينى قضاءه جزءاً كبيراً من حياته، يقارب الـ30 عاماً، تحت الكبارى، بحسب حديثه لـ«الوطن».

3 بطاطين جديدة، بجوارها 3 حقائب، يوجد بداخل الأولى والثانية ملابس نظيفة، لم يرتدِها أحد من قبل، يحتفظ بها المشرد الذى يدعى «عز»، حيث يجلس وسط الرصيف أمام حديقة التجنيد بجسر السويس، وعند الاقتراب منه وسؤاله عن سبب نومه فى الشارع، كان الرد: «أنا بقالى 30 سنة هنا.. عاوزين تساعدونى هاتولى 10 جنيه.. مش عاوزين سيبونى».

وفى محاولة لمساعدته، عرضنا عليه الاتصال بفريق الإنقاذ لنقله إلى أحد دور الرعاية، قال على الفور: «لو هيجيبولى شقة.. هاجى معاهم»، وبعد محاولات لإقناعه، جمع أشياءه وفرّ هارباً.