طالبة في السنة النهائية بالطب تنهي حياتها داخل شقة صديقتها بالشيخ زايد

أنهت طالبة بكلية الطب حياتها في مدينة الشيخ زايد، بتناول أقراص وعقاقير متنوعة، مما أسفر عن وفاتها، وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنها كانت تعاني من مرض نفسي، ولا توجد شبهة جنائية، وصرحت النيابة بدفن الجثة، وتولت التحقيق.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا يفيد بانتحار طالبة داخل شقة صديقتها في مدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

المتوفاة طالبة امتياز بكلية الطب

وتبين من خلال تحريات العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المتوفاة طالبة بكلية الطب «امتياز»، وكانت تعاني من مرض نفسي تسبب لها في هلاوس، وخلال تواجدها بمسكن صديقتها، تناولت كمية من العقاقير الطبية مما تسبب في وفاتها.

استمع رجال المباحث لأقوال صديقتها، وأكدت أنها كانت تعاني من مرض نفسي، وأنهت حياتها بتناول أقراص طبية، وأكدت تحريات اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة دفن جثة الطالبة، وتولت التحقيق.

الأزهري: الانتحار إثم عظيم.. ومن أكبر الكبائر

في سياق متصل، قال الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، إن ظاهرة الانتحار لها عدد من الأسباب، إذ إن تصرف الإنسان في نفسه أمر لا يملكه، لأنها ملك لله وحده «لا أستطيع تعجيل الأجل وإنهاء النفس، والشخص لا يُنهي حياته إلا بعد وصوله لمرحلة كبرى من اليأس والكآبة المزمنة».

وأضاف «الأزهري» أن العلماء قد أكدوا أن الانتحار جرم عظيم ومن أكبر الكبائر.