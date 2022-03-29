أنغام تهنئ السعودية بالتأهل لكأس العالم.. ورابح صقر يحضر أغنيتين

هنأت الفنانة أنغام، المنتخب السعودي بتأهله لمونديال كرة القدم بقطر 2022، بعد تغلبه على نظيره الاسترالي في المباراة الأخيرة من تصفيات آسيا.

قالت أنغام فى تغريدة عبر تويتر، «مبروك المنتخب السعودي مبروك لأهلنا في المملكة العربية السعودية».

وهنأت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنتخب السعودي بتأهله، قائلة: «ألف مبروك تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2022».

وأعلن الفنان رابح صقر، أغنيتين جديدتين فى الحفل الغنائي المخصص للاحتفال بتأهل السعودية في ملعب الجوهرة اليوم، بمناسبة تأهل الأخضر إلى كاس العالم 2022، وسيشاركه الفنان ماجد المهندس وعايض وداليا مبارك.

كان المنتخب السعودي، تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 23 نقطة، متفوقا على المنتخب الياباني الذي جمع 22 نقطة.

رابح صقر وعايض وداليا مبارك في حفل بالسعودية

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم لكرة القدم بقطر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بعد أن تحددت منتخبات قارة آسيا التي تأهلت، وهي السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران، في حين تلعب والإمارات والعراق على نصف مقعد، قبل أن يخوض مباراة مع رابع قارة أمريكا الشمالية.