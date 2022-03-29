«محمد» رفض دار الرعاية.. والسبب «الشيشة والسهر»

فى ميدان الخلفاوى بمنطقة شبرا، يجلس «محمد»، الذى يبلغ من العمر 45 عاماً، ويعانى من قرح بالقدم اليسرى تحتاج إلى تدخل طبى، جرى التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، لنقل الحالة بسيارة إسعاف، والتوجه بها إلى مستشفى شبرا العام، الذى أجرى الأشعات والتحاليل اللازمة، وعرض الحالة على استشارى جراحة عامة، وتم عمل تطهير للقدم، ونقله بسيارة الإسعاف إلى دار «معانا لإنقاذ إنسان» بالجيزة، ليتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

وبعد الإيداع ومغادرة سيارة الإسعاف، رفض «محمد» البقاء بالدار، بحسب مسئولى الدار، الذين أكدوا أنهم حاولوا معه بشتى الطرق، لكنه رفض بحسم، معللاً ذلك بقوله: «علشان بحب الحرية، ومش بحب حد يقول لى اطلع فى ميعاد وتعالى الساعة كذا، وكمان بحب السهر، والقعدة على القهوة لشرب الشيشة».