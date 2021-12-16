محافظ القليوبية: كورنيش حضاري بمسطرد ضمن تطوير منطقة شبرا الخيمة

اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، مع ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشة أعمال تطوير طريق ترعه الإسماعيلية الجاري تطويره من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 9.2 كيلو متر بدءا من كوبري المظلات حتى الطريق الدائري بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تطوير كورنيش ترعة الإسماعيلية ليكون متنفسا للمواطنين.

حضر اجتماع تطوير مسطرد الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس إسامة خليل وكيل وزاره الري، والمهندس سيد عبد ربه مستشار وزير الري، والمهندس أيمن شديد وكيل وزارة إملاك الري ورئيس حي شرق شبرا الخيمة والإسكان والطرق ومركز معلومات الشبكات الأرضية والأملاك.

كورنيش حضاري بمسطرد

وخلال الاجتماع تم مناقشة استحداث أعمال جديدة علي أعمال التطوير الجارية ليشمل إنشاء كورنيش حضاري بطول الطريق على الجانبين، واستغلال الفراغات المتاحة التي تصل إلى 3 كيلو متر لإنشاء أماكن للتنزه وأماكن لجلوس العائلات، بالإضافة إلى إقامة محلات وأكشاك حضارية تضفي مظهرا جمالي وحضاري بعد تطويره، فضلًا عن خلق فرص عمل للشباب، ويأتي هذا المشروع على غرار مشروع شارع مصر بالقاهرة والذي يعتمد على استغلال نهر النيل وفروعه لإقامة متنزهات والاستمتاع برؤية نهر النيل الذي هو حق للجميع وخلق فرص عمل للشباب.

70% نسبة تطوير طريق مسطرد

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية بضرورة التنسيق التام بين جميع الإطراف المعنية بتنفيذ المشروع لإنجازه في اقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطوير في الطريق بنسبة 70% وجاري أعمال الرسومات الهندسية بالتنسيق مع وزارة الري لعمل تصور للكورنيش للبدء في تنفيذه بالتوازي مع أعمال تطوير الطريق.

وأضاف محافظ القليوبية، أن المحافظة تقوم الآن بعمل حملة لرفع جميع تراكمات القمامة على جانبي الطريق لتسليم الموقع إلى الشركة المنفذة.