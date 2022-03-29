بريد الوطن.. الشكوى

سكت الكلام اللى ينقال

ولا فى الصدر منشال

تاهت المعانى والحروف اتلخبطت

كل أما يطلع ياخد

نفسه من سكات

يلزم الصمت يبقى

بيغلى بس من سكات

واتأدبت كل المعانى

أصبحت باتت تعانى

راحت تشتكى للعيون

قالت لها سبينى ما تجريش

منى الدموع خلينى ساكتة

زى ما اتعلمت تسكت أنا برضه ساكتة

طب خلينا نروح.. نتوسل بدموع

ما أنت عارفة مركزنا

فى الدماغ نشكى حالنا

يمكن يقول لنا طب فين نروح

مالكم ليه متحيرين

عاوزين تطلعوا بس مكتومين

ما تطلعوا فى عيون البشر

خليكو دايما محبوسين

روحوا للى عنده القدر

إيمان حسين

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