بريد الوطن.. الشكوى
كتب:
الوطن
10:52 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
بريد الوطن
سكت الكلام اللى ينقال
ولا فى الصدر منشال
تاهت المعانى والحروف اتلخبطت
كل أما يطلع ياخد
نفسه من سكات
يلزم الصمت يبقى
بيغلى بس من سكات
واتأدبت كل المعانى
أصبحت باتت تعانى
راحت تشتكى للعيون
قالت لها سبينى ما تجريش
منى الدموع خلينى ساكتة
زى ما اتعلمت تسكت أنا برضه ساكتة
طب خلينا نروح.. نتوسل بدموع
ما أنت عارفة مركزنا
فى الدماغ نشكى حالنا
يمكن يقول لنا طب فين نروح
مالكم ليه متحيرين
عاوزين تطلعوا بس مكتومين
ما تطلعوا فى عيون البشر
خليكو دايما محبوسين
روحوا للى عنده القدر
إيمان حسين
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