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محمود مسلم

بريد الوطن.. الشكوى

كتب:

الوطن
10:52 م | الثلاثاء 29 مارس 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

سكت الكلام اللى ينقال

ولا فى الصدر منشال

تاهت المعانى والحروف اتلخبطت

كل أما يطلع ياخد

نفسه من سكات

يلزم الصمت يبقى

بيغلى بس من سكات

واتأدبت كل المعانى

أصبحت باتت تعانى

راحت تشتكى للعيون

قالت لها سبينى ما تجريش

منى الدموع خلينى ساكتة

زى ما اتعلمت تسكت أنا برضه ساكتة

طب خلينا نروح.. نتوسل بدموع

ما أنت عارفة مركزنا

فى الدماغ نشكى حالنا

يمكن يقول لنا طب فين نروح

مالكم ليه متحيرين

عاوزين تطلعوا بس مكتومين

ما تطلعوا فى عيون البشر

خليكو دايما محبوسين

روحوا للى عنده القدر

إيمان حسين

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