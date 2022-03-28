بريد الوطن .. لملم جراحى
كتب:
الوطن
09:25 م | الإثنين 28 مارس 2022
صورة تعبيرية
لملم جراحى يا وطنى
وكن لى منامى وسكنى
وكن لى المنام من بدنى
وكن لى الروح بالسكنى
أنا الصامت على كفنى
أنا الغريب فى زمنى
أنا الباقى من أجلى
ليكى على عجلى أقدمه على الرحبى
رغم أنف زمنى
لبيك يا وطنى
أنا العفيف لا مدت يدى
أنا الأمين على القسم
والدم المرسوم على علمى
فى هواك ما جف مداد قلمى
أنا الجريح فى الجسدى
أنا المجنون ابن عبسى
أنا الثأر بالزجل
أنا المفتون بليلى
أنا الموصوف العجمى
منى حافظ خلف الله
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