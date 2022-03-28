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محمود مسلم

بريد الوطن .. لملم جراحى

كتب:

الوطن
09:25 م | الإثنين 28 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

لملم جراحى يا وطنى

وكن لى منامى وسكنى

وكن لى المنام من بدنى

وكن لى الروح بالسكنى

أنا الصامت على كفنى

أنا الغريب فى زمنى

أنا الباقى من أجلى

ليكى على عجلى أقدمه على الرحبى

رغم أنف زمنى

لبيك يا وطنى

أنا العفيف لا مدت يدى

أنا الأمين على القسم

والدم المرسوم على علمى

فى هواك ما جف مداد قلمى

أنا الجريح فى الجسدى

أنا المجنون ابن عبسى

أنا الثأر بالزجل

أنا المفتون بليلى

أنا الموصوف العجمى

                                            منى حافظ خلف الله

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