بريد الوطن .. لملم جراحى

لملم جراحى يا وطنى

وكن لى منامى وسكنى

وكن لى المنام من بدنى

وكن لى الروح بالسكنى

أنا الصامت على كفنى

أنا الغريب فى زمنى

أنا الباقى من أجلى

ليكى على عجلى أقدمه على الرحبى

رغم أنف زمنى

لبيك يا وطنى

أنا العفيف لا مدت يدى

أنا الأمين على القسم

والدم المرسوم على علمى

فى هواك ما جف مداد قلمى

أنا الجريح فى الجسدى

أنا المجنون ابن عبسى

أنا الثأر بالزجل

أنا المفتون بليلى

أنا الموصوف العجمى

منى حافظ خلف الله

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