بريد الوطن .. حل مشكلات «القشلانة» يا محافظ الجيزة

نعانى نحن سكان عزبة القشلانة بمركز منشأة القناطر فى الجيزة من غياب أدنى مقومات الحياة الآدمية، فليس لدينا «مدرسة، وحدة صحية، مياه صالحة للشرب، صرف صحى، ولا حتى طبيب واحد، أو صيدلية، أو مكتب بريد»، فضلاً عن جهلنا بـ«كردون العزبة» المعتمد، وهو ما يُعرِّض البعض للوقوع فى مخالفات، إضافة لعدم توافر شبكة الإنترنت التى يحتاج إليها الطلاب، مع الاتجاه لنظام التعليم الـ«أون لاين»، وهو ما يكلفنا الكثير، لذلك نناشد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التوجيه بحل مشاكلنا، وإدراج عزبة القشلانة بمبادرة «حياة كريمة».. رأفةً بكبار السن والأطفال الذين يتعرضون للخطر، حتى نحيا حياة آدمية تليق بنا كمواطنين مصريين.

عن الأهالى: أحمد عبدالمحسن - القشلانة - منشأة القناطر

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