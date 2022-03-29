بريد الوطن.. إعانة شهرية من بيت الزكاة يا فضيلة الإمام الأكبر

أنا سيدة متزوجة من رجل ليس له عمل ثابت، ولا دخل مستقر، مما يجعلنا نفتقد أى مورد رزق نتعيش منه، ولدينا ثلاثة أبناء، أحدهم فى الخامسة عشرة من عمره، والثانية فى الحادية عشرة، أما الثالث فعمره لم يتجاوز الست سنوات، ونظراً لظروف المعيشة الصعبة فقد اضطررت للعمل فى المنازل، حتى نستطيع أنا وزوجى الإنفاق على أبنائنا، ونوفر لهم مستلزمات معيشتهم، حتى لا يشعروا بالحرمان من أى شىء، ورغم ذلك لا نستطيع تلبية كل متطلباتهم، لذلك نناشد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر التكرّم بمنحنا إعانة شهرية من بيت الزكاة بمشيخة الأزهر الشريف.

إيمان شعبان عبدالغفور - الجمالية - القاهرة

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