الحرب النفسية سلاح السنغال للفوز على مصر.. «زجاجات وضرب ولافتات مسيئة»

تجاوزات عديدة من الجمهور السنغالي في حق منتخب مصر خارج وداخل الملعب، في اللقاء الذي انتهى بفوز السنغال بركلات الترجيح، وصعودها لبطولة كأس العالم 2022 على حساب الفراعنة، ومن بين تلك التجاوزات هجوم الجمهور السنغالي على حافلة الفراعنة وحافلات الجمهور المصري خلال طريقهم للملعب، ما تسبب في تهشم الزجاج وحدوث إصابات، وأخر وصول لاعبي المنتخب الوطني إلى ملعب المباراة، فضلا عن إلقاء الحجارة وزجاجات المياه على اللاعبين قبل وخلال المباراة.

تجاوزات الجمهور السنغالي

ومع دخول لاعبي منتخب مصر إلى أرضية الملعب وترديد النشيد الوطني، قابلهم الجمهور السنغالي بصافرات استهجان وهجوم، بجانب استخدام الليزر في وجه اللاعبين والحارس محمد الشناوي، الذي تم إلقاء الزجاجات عليه من قبل الجمهور السنغالي، فضلا عن حمل لافتات مدون عليها عبارات هجوم على اللاعبين وخاصة محمد صلاح، كل هذه العوامل أثرت على نفسية لاعبي الفراعنة، وانتهى اللقاء بالهزيمة بركلات الترجيح، بعد أن ظلوا متماسكين طول المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين وركلات جزاء.

حرب نفسية

وأوضح الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، تأثير تجاوزات الجمهور السنغالي على أداء منتخب مصر، قائلا إن كرة القدم أصبحت صناعة تستخدم بها أمور أخرى بخلاف النواحي الفنية لتسهل مهمة الفريق في تحقيق الفوز؛ من بينها فن إدارة الحرب النفسية على الفريق المنافس، وهو ما حدث في مباراة مصر والسنغال الفاصلة للصعود لبطولة كأس العالم 2022.

وأضاف «هندي» في حديثه لـ«الوطن»، أن تلك الحرب النفسية ممنهجة ومخططة، ولا تسير بعشوائية إطلاقا، لخلق نوع من التوتر والانفعال للاعبي المنتخب الوطني: «عارفين إمتي يحدفوا الأزايز وإمتي يطفوا الأنوار»، وتوقيت استخدام الأضواء داخل الملعب كمظاهر احتفالية مبكرة للتأثير على نفسية اللاعبين وتشتيت أذهانهم وإضعاف الثبات الانفعالي، مستكملا أن ذلك ينعكس على الحالة البدنية، والتعرض للإصابات البدنية مثلما حدث مع رامي ربيعة وعمر جابر.

ما حدث من تجاوزات في حق المنتخب المصري اليوم على أرض السنغال أثر على نفسية اللاعبين وتركيزهم وقدرتهم على اتخاذ القرار الصائب داخل أرضية المباراة، بحسب ما ذكره «هندي»، مضيفًا أن منتخب السنغال فاز باللقاء من خارج الملعب، من خلال تصدير القلق لنفوس الفراعنة.

هزيمة مصر أمام السنغال

وخسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام السنغال بنتيجة 3-1 بعد انتهاء المباراة والشوطين الإضافيين بهدف سجله المنتخب السنغالي في الدقيقة 3 من عمر لقاء الإياب المقام على ملعب «عبدالله واد»، ضمن منافسات المرحلة النهائية لتصفيات القارة السمراء المؤهلة لمونديال قطر 2022.