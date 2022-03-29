محمد هنيدي وأيتن عامر ينتقدان حكم مباراة مصر والسنغال: «مش طبيعي»

يتابع الفنانون مباراة مصر والسنغال، التي تجري أحداثها الآن بالعاصمة السنغالية داكار ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلق عدد من الفنانين عبر تويتر، على المباراة، ومنهم محمد هنيدي، الذي انتقد الحكم في لقطة إصابة عمر جابر في أنكل القدم، التي مرت دون أن يحتسبها الحكم الجزائري مصطفى غربال لمصر، وبعدها نفس اللعبة كانت على المنتخب المصري واحتسبها ضد مصر.

هنيدي ينتقد الحكم الجزائري

وكتب محمد هنيدي: «يا راجل يعني الراجل دايس على أنكل رجله ولما ندوس على أنكله تدينا إنذار، هو أنكله أحسن من أنكلنا في إيه؟!، ربنا يكون في عون المنتخب والشناوي باللي بيحصل معاهم ده».

وبعدها كتب هنيدي تغريدة أخرى: «العيال بتاعة السنغال شجر ولا بتتعب ولا بتتصاب ولا بتهنج.. شجر والله شجر».

وعلقت أيتن عامر: «الماتش ده هيخلص بخناقة كبيرة، الحكم مش طبيعي فيه حاجة غلط».

نبيل الحلفاوي يقدم نصيحة للجماهير

وبدأ نبيل الحلفاوي التعليق على المباراة مبكرا، وكانت البداية قبل المباراة بنصيحة للاعبين والمشاهدين قال فيها: «نصيحة للمشاهدين عشان صحتهم وللاعبين عشان نكسب إن شاء الله.. انسوا تماما كأس العالم.. ده مجرد ماتش كورة.. استمتعوا به، نفتكر كأس العالم ونأجل الزعل لا قدر الله أو الفرحة العارمة إن شاء الله إلى ما بعد النتيجة.. ما نفرحش أوي بهدف ولا نزعل أوي باستقبال هدف.. الماتش 90 دقيقة.. استمتعوا».

ومع انتهاء الشوط الأول كتب: «بنلاعب فرقة لا علاقة لها باللعب النظيف، وربنا معانا إن شاء الله».

وأعاد التغريد: «نفقد الكرة بسرعة وكل الكور الثانية لهم.. لا علاج إلا بمزيد من الثقة وإتقان التمرير.. يا ريت صلاح يستلم داخل الستة ياردة غالبا هنحصل على ضربة جزاء.. مطلوب زيزو في الشوط الثاني».