لميس الحديدي تهاجم حكم مباراة مصر والسنغال: لم يتحرك لحماية اللاعبين

حملت الإعلامية لميس الحديدي، الحكم الجزائري مصطفى غربال مسؤولية ضياع حلم منتخب مصر في التأهل إلى كأس العالم 2022، بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

لميس الحديدي تنتقد مصطفى غربال

وقالت لميس الحديدي: «مفيش كلام يتقال الحقيقة، وكلنا زعلانين، الماتش كان صعب جدا، وكان عندنا سيناريوهات مختلفة، بداية من الفوز في القاهرة بهدف نظيف ثم الخسارة بالنتيجة ذاتها في السنغال ثم ضربات الحظ الترجيحية التي وقفت ضدنا».

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون» أن الحكم مصطفى غربال لم يكن جيدًا خلال مباراة مصر والسنغال وسمح للجماهير بارتكاب كل أنواع الضغط والترهيب على اللاعبين خلال اللقاء، وتغاضى عن أكثر من لعبة كانت تستحق الإنذار للاعبي المنتخب السنغالي.

الليزر وإلقاء زجاجات المياه على لاعبي المنتخب

وتابعت الإعلامية: «الليزر كان طول الوقت بيضايق اللاعبين المصريين، طول الوقت زجاجات المياه كانوا يقذفون بها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، ورغم كل ده الحكم لم يتحرك وترك الأمور تسير كما هي».

وكان منتخب مصر قد خسر بركلات الترجيح 3-1 أمام منتخب السنغال اليوم بعد إهدار محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد سيد زيزو لـ3 ركلات ترجيح.

وسيطرت حالة من الحزن على الشعب المصري نتيجة الخسارة وعدم التأهل إلى مونديال 2022 رغم المجهود الكبير المبذول من اللاعبين.