أجواء حماسية وهتافات من «البنهاوية» في مباراة مصر والسنغال: «كله يقول يارب»

اكتظت مراكز الشباب ونادي بنها الرياضي في محافظة القليوبية، بعدد كبير من الجماهير لدعم وتشجيع منتخب مصر في مواجهته أمام منتخب السنغال في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

توزيع أعلام مصر

وقال الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، إن النادي حرص على تنظيم مكان لاستقبال الأعضاء والجماهير المصرية، كما تم تخصيص شاشة عملاقة لعرض المباراة وتوزيع أعلام مصر على الجماهير لبث روح الوطنية لدعم وتشجيع المنتخب المصري لمباراته مع نظيره السنغالي.

وقالت رضوى الشافعي، عضو مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، إن النادي حرص على الاستعداد جيدا لعرض مباراة المنتخب المصري في مباراة العودة مع نظيره السنغالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، إيمانا من مجلس إدارة النادي على ضرورة الدعم للمنتخب المصري في مشواره للوصول لكأس العالم.

علم في كل بيت

واستقبلت مراكز الشباب بالقليوبية والساحات والقاعات، المواطنين لمشاهدة المباراة وسط تفاعل الجماهير لمؤازرة المنتخب طوال شوطي المباراة والوقت الإضافي وتجاوب مع كرات المنتخب والفرص الضائعة وسط أجواء حماسية من الجماهير.

ويأتي تجمع المواطنين في مراكز الشباب في إطار الدور المجتمعي لها في كافة الفعاليات والأحداث الوطنية والمجتمعية.

أجواء حماسية من الجماهير

وتواصلت فعاليات تشجيع المنتخب أمام السنغال في داكار، وسط أجواء حماسية من الجماهير الذين تزايدوا بعدد كبير خلال شوطي المباراة الإضافيين، مرددين «كل الناس تقول يارب»، مع رفع الأعلام والدعاء للاعبين بالوصول لكأس العالم قطر 2022.