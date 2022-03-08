بطل المصارعة بكفر الشيخ ينضم إلى منتخب مصر تحت 17 سنة

حقق اللاعب أحمد عبد الباري شعبان المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 51 كيلو في المصارعة الروماني وانضم للمنتخب تحت 17 سنة، اللاعب بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ ومن أبطال مركز واعدين بيلا.

وهنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ على انضمام بطل المصارعة أحمد عبدالباري إلى المنتخب، كما هنأ مركز الواعدين ببيلا ومدربه أبو غنام حسن، ووصفه بإنجاز رائع ينضم إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها المشروع في الألعاب المختلفة.

البطل الأوليمبي من أهم المشروعات الرياضية في مصر

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنّ بناء البطل الأوليمبي يعد من أهم المشروعات الرياضية التي ترعاها الدولة المصرية لبناء لاعبين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية وآخرها بطولة طوكيو، مشيراً إلى بروتوكول التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة تدريبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي على ملاعب وصالات تدريب الجامعة.

إنجازات غير مسبوقة

من جانبه أكد الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي والمشرف العام على المشروع، أن القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفرالشيخ يحرز إنجازات غير مسبوقة، بالتعاون مع الإدارة المركزيه للأداء الرياضي، الإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، المشروع معنى بالأساس ببناء بطل أوليمبي قادر على صنع الإنجاز في مختلف الألعاب الرياضية.

يذكر أن المنتخب يستعد لخوض بطولة أفريقيا المزمع إقامتها بدولة المغرب الشقيق الفترة المقبلة.