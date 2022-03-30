الصين: عقد قمة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي أول أبريل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، انعقاد قمة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي في 1 أبريل، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقبل قليل، أعلنت روسيا أنها اتفقت مع الصين على توسيع التعاون لمواجهة التحديات الدولية.

اتفاق بين روسيا والصين على توسيع التعاون

وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وتجري مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، بدأت إحدى جولاتها أمس في تركيا.

وأعلنت روسيا إثر المحادثات، أمس، أن أوكرانيا تعهدت بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية أو نشر قوات أجنبية على أراضيها، منوهة إلى أن أوكرانيا تعهدت بالحصول على موافقتنا المسبقة لاستضافة أي قوات أجنبية.