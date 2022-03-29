زيلينسكي يعلن تفاؤله بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لن تقلل من جهودها الدفاعية على الرغم من الوعود الروسية بالتخفيف من هجماتها في بعض أجزاء البلاد، وفي أحدث خطاب، نُشر على قناته عبر «تليجرام»، أضاف:«لا يزال لدى الجيش الروسي إمكانات كبيرة لمواصلة الهجمات ضد دولتنا، لذلك نحن لا نقلل من جهودنا الدفاعية».

إشارات إيجابية من المحادثات

وفيما يتعلق بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، والتي تجرى جولتها الحالية في مدينة إسطنبول التركية، قال زيلينسكي: «يمكننا القول إن الإشارات التي نتلقاها من المحادثات إيجابية، لكنها لا يمكنها أن تتغلب على انفجارات القذائف الروسية في أرضنا»، مشيرا إلى التفاؤل بشأن المحادثات في تركيا، لكنه أوضح أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن يضر بالسيادة الأوكرانية.

الدفاع البريطانية: الهجوم الروسي قد فشل في تحقيق هدفه

بينما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن لديها شبه تأكيدات على أن الهجوم العسكري الروسي قد فشل في تحقيق هدفه لتطويق العاصمة الأوكرانية كييف، وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، قال ميك سميث الملحق العسكري البريطاني في بيان: «التصريحات الروسية بشأن تقليص النشاط حول العاصمة كييف، والتقارير التي تشير إلى انسحاب بعض الوحدات الروسية من هذه المناطق، قد تشير إلى قبول روسيا الأمر الواقع بأنها قد فقدت زمام المبادرة في المنطقة الآن».

وتابع: «من المحتمل جدًا أن تسعى روسيا إلى تحويل القوة القتالية من الشمال إلى هجومها في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في الشرق».

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هذا التقييم يتطابق مع تقييم وزارة الدفاع الأمريكية، إذ صرح متحدث باسم البنتاجون في وقت سابق أن روسيا فشلت في هدفها المتمثل في الاستيلاء على كييف، وأضاف: «هذا لا يعني أن التهديد على كييف قد انتهى».