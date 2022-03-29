رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا يمكن وصفها بالإيجابية

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المحادثات مع روسيا بالإيجابية، قائلا: «نريد نتائج ملموسة، ولا حديث عن رفع العقوبات المفروضة على روسيا قبل انتهاء الحرب»، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، في الوقت الذي قال فيه كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا، إن موسكو خطت خطوتين باتجاه التقارب مع كييف.

موسكو خطت خطوتين للتقارب مع أوكرانيا

وقال فلاديمير ميدينسكي، كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا، في ختام جولة اليوم من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عُقدت في إسطنبول، إن موسكو خطت خطوتين باتجاه التقارب مع أوكرانيا، وذلك فيما يخص الشقين السياسي والعسكري.

وفيما يتعلق بالشق السياسي، أكد كبير المفاوضين الروس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني، ليس بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين بكل تفاصيله، ولكن بالتزامن مع توقيع وزيري خارجية البلدين عليه بالأحرف الأولى، حسب قوله.

وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال العضو في وفد التفاوض الروسي ألكسندر فومين، وهو نائب وزير الدفاع الروسي، إن الدفاع الروسية قررت خفض النشاط العسكري بشكل جذري على محوري كييف وتشيرنيغوف «شمال أوكرانيا»، وذلك بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لاستمرار التفاوض والتوصل للاتفاق المنشود، حسب قوله.

المقترحات الأوكرانية في المفاوضات

1. إعلان أوكرانيا دولة حيادية وغير نووية وقائمة خارج أي تحالفات على أساس دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية، وسيتم تقديم قائمة بالدول الضامنة.

2. لا تنطبق الضمانات الأمنية على أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس، أي أن أوكرانيا تتخلى عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية.

وهنا أشار ميدينسكي إلى أن هذا الطرح يعكس موقف كييف ولا يتوافق مع موقف موسكو، علما بأنها لا تعتبر القرم ودونباس جزءا من الأراضي الأوكرانية أصلا.

3. أوكرانيا ترفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية، ونشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية واستضافة تدريبات عسكرية دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا.

4. روسيا لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

5. أوكرانيا تطلب صياغة القرار نهائيا في اجتماع بين رئيسي البلدين.

ووصف رئيس وفد التفاوض الروسي مقترحات أوكرانيا؛ بأنها خطوة بناءة نحو حل وسط، مضيفا أن روسيا تدرسها.