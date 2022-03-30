عاجل.. اتفاق بين روسيا والصين على توسيع التعاون لمواجة التحديات الدولية

أعلنت روسيا أنها اتفقت مع الصين على توسيع التعاون لمواجهة التحديات الدولية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل

وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسب الحرب على أوكرانيا، وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرون من فبراير الماضى

الحرب الروسية على أوكرانيا بدأت 24 فبراير الماضى

وعقد الجانبان الروسى والأوكرانى عددا من جولات المفاوضات، لم تسفر عن نتائج إلا من الجولة التى عُقدت أمس فى تركيا وتستمر اليوم، وأعلنت روسيا أن ستخفض عملياتها العسكرية فى كييف.