«سك العملة» تعلن زيادة الكميات المطروحة من الفكّة في رمضان بنسبة 50%

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنّ احتياطي العملات المعدنية المساعدة «الفكّة»، يكفي احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام ونصف العام، موضحًا أنّ مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» تصرف حصصًا إضافية من «الفكة» خلال المواسم والأعياد.

زيادة طرح الفكّة خلال رمضان

وأضاف خضر في بيان عنه، أنّه سيتم زيادة الكميات المطروحة من العملات المعدنية المساعدة «الفكّة» بنسبة 50% خلال شهر رمضان، للتيسير على المواطنين، وتسهيل عمليات البيع والشراء، وتلافي حدوث أي اختناقات في مواقف السيارات أو الأسواق.

45 مليون جنيه «فكّة» شهريا

ولفت رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إلى توفير العملات المعدنية المساعدة «الفكّة»، اللازمة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، لافتًا إلى أنّ إجمالي إنتاج «الفكة» شهريًا يصل إلى 45 مليون جنيه.

وأوضح أنّ ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي «الخزانة العامة» و«سك العملة» في كيان واحد، أسهم كثيرًا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة «الفكّة» بكل دقة، ومن ثم سرعة تلبيتها؛ بما يضمن التيسير على المواطنين.