مزاد «المالية» لبيع 120 سيارة ماركات مختلفة.. اعرف الموعد والتفاصيل

بدأت منذ قليل، الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، في عقد جلسة مزاد علني لبيع 120 سيارة من موديلات، وماركات متعددة تابعة لعدة جهات حكومية، بمقر الصالة المغطاة بمقر نادي مدينة نصر الرياضي بالقاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء الموافق لـ 29 مارس الحالي.

شروط دخول المزاد العلني للخدمات الحكومية

وكشفت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لـ«وزارة المالية»، عن قيمة كراسة شروط دخول المزاد العلني اليوم تصل إلى 400 جنيه، مشددة أن اقتناء كراسة الشروط أحد المتطلبات الهامة لدخول قاعة المزاد العلني، وفي حالة عدم إبراز الكراسة يمنع الشخص من دخول القاعة.

وأوضحت «الخدمات الحكومية»، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ماركات وطرازات السيارات المعروضة في المزاد العلني اليوم، إذ يصل عددهم إلى 120 سيارة تضم 3 سيارات من ماركة «بي أم دبليو» وسيارة «جيب شيروكي» وأخرى من طراز جراند يصل تاريخ إنتاجها إلى عام 1998 وعام 2005.

عرض سيارات للبيع في مزاد علني

وتابعت أن من بين السيارات التي ستعرض اليوم 27 ماركة تويوتا يتراوح تاريخ إنتاجها بين عامي 2002 و2011، إلى جانب 45 سيارة ماركة ماركة بيجو من طرازات مختلفة، ويتراوح تاريخ موديلاتها بين عامي 2002 وحتى عام 2011.

وأضافت الخدمات الحكومية، أن المزاد العلني يشهد بيع 16 سيارة ماركة رينو يعود تاريخ صنعها إلى عام 2008 وعام 2019، إلى جانب 3 أتوبيسات نقل ماركة مرسيدس علاوة على سيارات نص نقل تويوتا.

سداد 10000 جنيه تأمين مؤقت قبل دخول قاعة المزاد

واشترطت الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، سداد مبلغ 10000جنيه كتأمين مؤقت قبل دخول قاعة المزاد العلني اليوم، يتم استرداد القيمة عقب انتهاء إجراءات وفعاليات جلسة المزاد العلني في حالة عدم حصول صاحب التأمين المؤقت على المزاد، ولكن يتم زيادة المبلغ ليصل إلى 30% من إجمالي قيمة المزاد في حالة الفوز به، على أن تسدد باقي القيمة الـ 70% في ظرف 15 يومًا قبل منتصف إبريل المقبل.